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20:01 20.12.2022

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

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The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

Експерти The New York Times внесли книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих видань мистецтва за 2022 рік.

"Ця нова назва знайомить нас із більше ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів до епохи бароко та справжнього бомбосховища, у країні, яку ми тепер, нарешті, вважаємо серцем Європи", - йдеться у публікації The New York Times, присвяченій підсумкам 2022 року.

"Ця книга з розділами про православні ікони і католицькі собори, про радянський авангард і народні промисли, ілюструє культуру, сама різноманітність якої сьогодні наражається на небезпеку. Справді, деякі зображені твори, такі як кам'яні статуї біля Харкова, датовані IX-XIII ст., уже знищені. Війна в Україні - це культурна війна, і такі її ставки", - зазначає The New York Times.

Книга вийшла у жовтні 2022 року у видавництві Thames & Hudson (Лондон). Усі кошти від продажу книги видавництво спрямовує до українського ПЕН-клубу, міжнародної неурядової організації, що об'єднує письменників, поетів та журналістів.

Над створенням книги працювала група українських мистецтвознавців та істориків мистецтва, зокрема Олександр Соловйов, Діана Клочко, Аліса Ложкіна тощо.

 

Теги: #культура #книги

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