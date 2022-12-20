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19:19 20.12.2022

Кабмін пропонує скасувати дію Угоди з РФ та Білоруссю про співпрацю в галузі трудової міграції та соцзахисту трудящих-мігрантів

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Кабмін пропонує скасувати дію Угоди з РФ та Білоруссю про співпрацю в галузі трудової міграції та соцзахисту трудящих-мігрантів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скасувати дії Угоди з Росією та Білоруссю про співробітництво у сфері трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про зупинення у відносинах України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь дії Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року".

Теги: #рф #україна #білорусь #міграція

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