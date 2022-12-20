Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Комунальні служби забезпечили майже 142 тис. споживачів Херсонської області газопостачанням, що становить 91% усіх споживачів області, тоді як теплом – 77%, а водопостачанням – 97%, сказав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Києві у вівторок.

Тимошенко зазначив, що області активно надають Херсонщині гуманітарну допомогу.

"Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала продуктові набори, Черкаська область відправила будівельні матеріали та продукти, Миколаївська ОВА скерувала продуктову допомогу, Рівненщина допомогла з додатковим теплом – електрогенератори та металеві печі", – уточнив він.

Крім того, на території області розгорнуто 21 Пункт незламності, а на всій території України їх налічується понад 5,5 тис.

Заступник глави ОП зазначив, що в області триває евакуація населення, зокрема за останні чотири дні звідти евакуйовано 686 осіб, у тому числі потягом до Хмельницького вирушила 331 особа, тоді як автобусами та машинами – 301 особа, також евакуйовано ще 54 дитини з будинку-інтернату.

Водночас заступник глави ОП зазначив, що у семи регіонах України вже відсутні місця для тривалого перебування внутрішньо переміщених осіб. За його словами, найбільша кількість вільних місць для тривалого перебування є на території Закарпатської, Житомирської, Одеської та Вінницької областей.