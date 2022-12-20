Події

18:44 20.12.2022

Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

1 хв читати
Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Комунальні служби забезпечили майже 142 тис. споживачів Херсонської області газопостачанням, що становить 91% усіх споживачів області, тоді як теплом – 77%, а водопостачанням – 97%, сказав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Києві у вівторок.

Тимошенко зазначив, що області активно надають Херсонщині гуманітарну допомогу.

"Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала продуктові набори, Черкаська область відправила будівельні матеріали та продукти, Миколаївська ОВА скерувала продуктову допомогу, Рівненщина допомогла з додатковим теплом – електрогенератори та металеві печі", – уточнив він.

Крім того, на території області розгорнуто 21 Пункт незламності, а на всій території України їх налічується понад 5,5 тис.

Заступник глави ОП зазначив, що в області триває евакуація населення, зокрема за останні чотири дні звідти евакуйовано 686 осіб, у тому числі потягом до Хмельницького вирушила 331 особа, тоді як автобусами та машинами – 301 особа, також евакуйовано ще 54 дитини з будинку-інтернату.

Водночас заступник глави ОП зазначив, що у семи регіонах України вже відсутні місця для тривалого перебування внутрішньо переміщених осіб. За його словами, найбільша кількість вільних місць для тривалого перебування є на території Закарпатської, Житомирської, Одеської та Вінницької областей.

Теги: #газ #тимошенко #енергетика #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 20.12.2022
Обмеження ЄС ціни на газ дозволить швидше відрізати Росію від ринку газу

Обмеження ЄС ціни на газ дозволить швидше відрізати Росію від ринку газу

21:04 20.12.2022
Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

20:40 20.12.2022
ЄК провела першу нараду з промисловцями щодо плану спільних закупівель газу в Євросоюзі

ЄК провела першу нараду з промисловцями щодо плану спільних закупівель газу в Євросоюзі

18:46 20.12.2022
Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

17:19 20.12.2022
Шмигаль: Ремонтні роботи після обстрілу в понеділок тривають, але ситуація з енергетикою залишається справді складною

Шмигаль: Ремонтні роботи після обстрілу в понеділок тривають, але ситуація з енергетикою залишається справді складною

16:37 20.12.2022
Програма безкоштовного обміну до 5-ти LED-ламп стартує у січні-2023 через "Укрпошту" - Свириденко

Програма безкоштовного обміну до 5-ти LED-ламп стартує у січні-2023 через "Укрпошту" - Свириденко

16:29 20.12.2022
Майже 1000 трансформаторів та 5000 генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України - Кулеба

Майже 1000 трансформаторів та 5000 генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України - Кулеба

12:58 20.12.2022
На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

12:50 20.12.2022
Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

09:19 20.12.2022
У Києві впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням - КМДА

У Києві впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням - КМДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, перекидають особовий склад, озброєння та військову техніку з Далекого Сходу

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

ОСТАННЄ

Україна повернула ще трьох дітей, депортованих до РФ

Франція нещодавно поставила в Україну ЗРК Crotale і відправить САУ Caesar на початку 2023 року

Перша леді представила новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність"

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

Кабмін створив Координаційний штаб з питань розгортання Пунктів незламності

Кабмін пропонує скасувати дію Угоди з РФ та Білоруссю про співпрацю в галузі трудової міграції та соцзахисту трудящих-мігрантів

"ДТЕК" за добу відновив електропостачання понад 25 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, перекидають особовий склад, озброєння та військову техніку з Далекого Сходу

Кабмін звільнив Данилюка з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА