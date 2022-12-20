Події

13:01 20.12.2022

У Києві почали подавати воду в будинки - мер

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У Києві почали подавати воду в будинки - мер

Роботу системи водопостачання в Києві відновлено, але в усіх споживачів вода з'явиться лише через певний час, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів. Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян. Спершу - на нижніх поверхах будинків", - написав Кличко в телеграмі у вівторок.

"Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях усіх киян", - додав міський голова.

 

Теги: #вода #кличко #київ

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