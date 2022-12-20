Естонія випустить 2 млн пам'ятних монет номіналом 2 євро, присвячених Україні

У четвертому кварталі цього року Естонія випустить 2 млн монет номіналом 2 євро з пам'ятною тематикою "Україна і свобода".

Про це у вівторок повідомляє офіційний журнал Європейського Союзу.

"Країна-емітент: Естонія. Тема пам'яті: Україна і свобода. Опис дизайну: на малюнку зображений силует жінки, що тримає в руці птаха, з колосом пшениці. Угорі ліворуч текст "SLAVA UKRAINI'". Внизу ліворуч вказано назву країни-емітента "EESTI" та рік випуску – "2022". На зовнішньому кільці монети зображено 12 зірок європейського прапора. Передбачувана кількість монет, які будуть випущені: 2 000 000. Дата випуску: четвертий квартал 2022 року", - йдеться в публікації.

У журналі також зазначено, що монети євро, призначені для обігу, мають статус законного платіжного засобу у всій зоні євро. "Відповідно до висновків Ради від 10 лютого 2009 року, держави-члени єврозони і країни, які уклали валютну угоду з Європейським Союзом, що передбачає випуск монет євро, можуть випускати пам'ятні монети євро, призначені для обігу, за дотримання певних умов, зокрема для використання тільки номінал в 2 євро. Ці монети мають ті самі технічні характеристики, що й інші монети номіналом 2 євро, але їх національний лицьовий знак має пам'ятний дизайн, який є дуже символічним з національної або європейської точки зору", - пояснюється в повідомленні.