Події

11:25 20.12.2022

Естонія випустить 2 млн пам'ятних монет номіналом 2 євро, присвячених Україні

1 хв читати
Естонія випустить 2 млн пам'ятних монет номіналом 2 євро, присвячених Україні

 У четвертому кварталі цього року Естонія випустить 2 млн монет номіналом 2 євро з пам'ятною тематикою "Україна і свобода".

Про це у вівторок повідомляє офіційний журнал Європейського Союзу.

"Країна-емітент: Естонія. Тема пам'яті: Україна і свобода. Опис дизайну: на малюнку зображений силует жінки, що тримає в руці птаха, з колосом пшениці. Угорі ліворуч текст "SLAVA UKRAINI'". Внизу ліворуч вказано назву країни-емітента "EESTI" та рік випуску – "2022". На зовнішньому кільці монети зображено 12 зірок європейського прапора. Передбачувана кількість монет, які будуть випущені: 2 000 000. Дата випуску: четвертий квартал 2022 року", - йдеться в публікації.

У журналі також зазначено, що монети євро, призначені для обігу, мають статус законного платіжного засобу у всій зоні євро. "Відповідно до висновків Ради від 10 лютого 2009 року, держави-члени єврозони і країни, які уклали валютну угоду з Європейським Союзом, що передбачає випуск монет євро, можуть випускати пам'ятні монети євро, призначені для обігу, за дотримання певних умов, зокрема для використання тільки номінал в 2 євро. Ці монети мають ті самі технічні характеристики, що й інші монети номіналом 2 євро, але їх національний лицьовий знак має пам'ятний дизайн, який є дуже символічним з національної або європейської точки зору", - пояснюється в повідомленні.

Теги: #монети #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 19.12.2022
Ощадбанк презентує ексклюзивну серію "Патріотичні монети"

Ощадбанк презентує ексклюзивну серію "Патріотичні монети"

07:57 10.12.2022
Україна та Естонія обговорили взаємодію двох країн щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

Україна та Естонія обговорили взаємодію двох країн щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

17:26 08.12.2022
Перші монети з портретом короля Чарльза III надішли в обіг у Великій Британії

Перші монети з портретом короля Чарльза III надішли в обіг у Великій Британії

12:33 03.12.2022
Естонія закупить у США HIMARS

Естонія закупить у США HIMARS

19:13 26.11.2022
Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

13:44 23.11.2022
Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

06:43 22.11.2022
В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

18:03 25.10.2022
Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

20:38 13.10.2022
Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

12:36 13.10.2022
Естонія відправляє Україні зимове спорядження, обладнання та боєприпаси - прем'єр

Естонія відправляє Україні зимове спорядження, обладнання та боєприпаси - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

ОСТАННЄ

Майже 1000 трансформаторів та 5000 генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України - Кулеба

Резніков: 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць необхідні Україні для конкретної операції, для повної деокупації територій потрібно більше техніки та озброєння

Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк

Ворог почав випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – речник командування ПС ЗСУ

Місцеві ради закликають Зеленського накласти вето на закон

СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

Кулеба про зустріч Путіна та Лукашенка: Хоч би про що вони домовлялися, Україна до цього готова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА