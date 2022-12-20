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09:52 20.12.2022

Лукашенко, ймовірно, відхилив спроби Путіна схилити Білорусь до подальшої інтеграції з РФ - ISW

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Лукашенко, ймовірно, відхилив спроби Путіна схилити Білорусь до подальшої інтеграції з РФ - ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відхилив під час зустрічі в Мінську 19 грудня спроби президента РФ Володимира Путіна змусити Білорусь до російсько-білоруських інтеграційних поступок, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 19 грудня.

"Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, при цьому обидва лідери зазначили, що Білорусь усе ще стикається із західною загрозою. Путін заявив, що може розглянути питання про навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів із спеціальними бойовими частинами" у зв'язку з "загостренням" ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави", - йдеться у зведенні.

У ISW раніше оцінювали, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордону від Заходу і НАТО, щоб уникнути участі в російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використав аналогічні натяки про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі в контексті заявленої західної агресії.

ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України є малоймовірною.

"Лукашенко, найімовірніше, скоректує свою риторику, щоб дати своєму народові правдоподібне пояснення того, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він сфабрикував, щоб приєднатися до путінського катастрофічного вторгнення в Україну", - зазначають аналітики.

Кремль також намагався приховати ймовірні первинні наміри Путіна чинити тиск на Лукашенка, щоб змусити його піти на подальші поступки стосовно інтеграції з РФ, заявивши, зокрема, що "Росія не зацікавлена в поглинанні будь-кого", маючи на увазі Білорусь.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив у Білорусь, щоб переконати Лукашенка приєднатися до війни, йдеться в повідомленні. "Звісно, Пєсков категорично заперечував і намір Путіна вторгнутися в Україну за кілька днів до початку наступу, але це заперечення, найімовірніше, є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна залучити Лукашенка у війну й очевидну невдачу - знову - зробити це", - наголосили в ISW.

 

Теги: #війна #білорусь #isw

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