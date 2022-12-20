Рух потягів на "червоній" лінії київського метро відновлено до "Лісової" - мер

Рух потягів київського метрополітену Святошинсько-Броварською (М1, "червоною") лінією відновлено повністю, зокрема на наземній ділянці на лівому березі Дніпра до станції метро "Лісова", де його було призупинено у вівторок уранці через різкий перепад напруги.

"Увага! Рух потягів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" і "Лівобережна". Енергетики усунули всі несправності. Просимо вибачення за тимчасові незручності!", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграмі у вівторок уранці.

Як повідомлялося, рух потягів "червоною" лінією київського метрополітену у вівторок уранці здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна" у зв'язку з різким перепадом напруги. Рух наземною ділянкою було призупинено, а станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" і "Лівобережна" були тимчасово зачинені на вхід.

У КП "Київський метрополітен" також повідомили, що рух "синьою" і "зеленою" лініями метрополітену було відновлено.