Події

08:24 20.12.2022

Рух потягів червоною лінією метрополітену в Києві обмежений у зв'язку з різким перепадом напруги

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Рух потягів червоною лінією метрополітену в Києві обмежений у зв'язку з різким перепадом напруги

Рух потягів червоною лінією метрополітену у вівторок вранці здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна" через різкий перепад напруги, повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна". Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід",– йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

У відомстві наголосили, що рух по синій та зеленій лінії метрополітену відновлено.

"Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково", – наголосили у КП "Київський метрополітен".

 

 

 

Теги: #метро #київ

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