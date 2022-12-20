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07:52 20.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 654 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 654 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок вівторка досягла 653 млн 809 тис. 708, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 667 тис. 567 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 950 тис. 486 та 1 млн 87 тис. 672.

Індія - 44 млн 677 тис. 422 та 530 тис. 677.

Франція - 39 млн 102 тис. 670 та 161 тис. 658.

Бразилія - 35 млн 945 тис. 63 та 692 тис. 41.

Німеччина - 37 млн 35 тис. 898 та 160 тис.45.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок вівторка становив 856,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 325 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 449, у Бразилії – 3 тис. 213, у Німеччині – 1 тис. 908.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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