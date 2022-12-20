За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти

Минулої доби ЗС України відбили атаки російських окупантів поблизу 10 населених пунктів на Донбасі. Українські військові завдали 22 удари по угрупованнях противника, знищили склад боєприпасів та два вертольоти, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області", – йдеться у ранковому зведенні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони за минулу добу було збито два ворожі вертольоти.

У Генштабі підтвердили ураження пункту постійної дислокації супротивника 18 грудня поточного року у районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація про загиблих та поранених окупантів уточнюється.