Події

20:48 19.12.2022

Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, постраждали декілька будівель – комендатура міста

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Унаслідок ракетного обстрілу Херсону у понеділок загинула одна людина, постраждали будівлі двох держустанов та гімназії, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міськради у понеділок.

"Сьогодні Росія нанесла черговий удар по Херсону… Під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого влучив снаряд", - зазначив пресофіцер комендатури оборони Херсону Дмитро Плетенчук.

"Одна з ракет знову влучила в будівлю Херсонської облдержадміністрації. Друга ракета також потрапила у будівлю державної установи. Від ворожого обстрілу постраждала також гімназія N6. Снаряд пробив дах", - уточнив він.

За даними пресофіцера, російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись уразити місто з більшої відстані.

"На свої дії ворог отримує гідну відповідь від ЗСУ", - додав він.

 

Теги: #херсон #жертви #обстріл

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