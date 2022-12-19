На станції київського метро "Хрещатик" працюватиме поки що лише один вихід

Лише один із трьох виходів на станції київського метрополітену "Хрещатик" Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії буде доступним для пасажирів після відновлення її роботи з вівторка, з 20 грудня.

"Станція метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами на вулиці Інститутська та Городецького залишаються закритими", - повідомляється у твіттері КП "Київський метрополітен" у понеділок.

Також із вівторка відновлюється робота станції "Майдан Незалежності" Оболонсько-Теремківської (М2, "синьої") лінії, а також пересадки між ними відновлюється з вівторка, із 20 грудня.

Водночас, як повідомляється на сайті КП "Київський метрополітен", потяги на Святошино-Броварській лінії, як і раніше, прямують без зупинки через станції "Дніпро" та "Гідропарк".

Інтервали руху поїздів на всіх трьох лініях за годину "пік" становитимуть 4-5 хвилин, у решту часу – 8-10 хвилин. Під час повітряної тривоги підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття, а рух поїздів наземними ділянками припиняється.

У комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги буде доступний прохід на станції, які працюють як укриття, при собі потрібно мати посвідчення особи.

Як повідомлялося, після перерви, викликаної повномасштабним вторгненням РФ, рух Святошино-Броварською лінією метро в Києві було відновлено з 21 квітня, при цьому через станції "Хрещатик", "Дніпро" і "Гідропарк" потяги прямували без зупинки. Станція "Майдан Незалежності" та пересадковий вузол "Хрещатик"-"Майдан Незалежності" залишалися відтоді зачиненими.

При цьому вузли для пересадки між лініями київської підземки М1 та М3, М2 та М3 продовжували роботу, відповідно, з лінії М1 на М2 можна було потрапити, проїхавши один перегін лінією М3 (Сирецько-Печерською), через що він, а також обидва працюючі пересадочні вузли були перевантажені.