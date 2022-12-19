Події

19:58 19.12.2022

На станції київського метро "Хрещатик" працюватиме поки що лише один вихід

2 хв читати
На станції київського метро "Хрещатик" працюватиме поки що лише один вихід

Лише один із трьох виходів на станції київського метрополітену "Хрещатик" Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії буде доступним для пасажирів після відновлення її роботи з вівторка, з 20 грудня.

"Станція метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами на вулиці Інститутська та Городецького залишаються закритими", - повідомляється у твіттері КП "Київський метрополітен" у понеділок.

Також із вівторка відновлюється робота станції "Майдан Незалежності" Оболонсько-Теремківської (М2, "синьої") лінії, а також пересадки між ними відновлюється з вівторка, із 20 грудня.

Водночас, як повідомляється на сайті КП "Київський метрополітен", потяги на Святошино-Броварській лінії, як і раніше, прямують без зупинки через станції "Дніпро" та "Гідропарк".

Інтервали руху поїздів на всіх трьох лініях за годину "пік" становитимуть 4-5 хвилин, у решту часу – 8-10 хвилин. Під час повітряної тривоги підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття, а рух поїздів наземними ділянками припиняється.

У комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги буде доступний прохід на станції, які працюють як укриття, при собі потрібно мати посвідчення особи.

Як повідомлялося, після перерви, викликаної повномасштабним вторгненням РФ, рух Святошино-Броварською лінією метро в Києві було відновлено з 21 квітня, при цьому через станції "Хрещатик", "Дніпро" і "Гідропарк" потяги прямували без зупинки. Станція "Майдан Незалежності" та пересадковий вузол "Хрещатик"-"Майдан Незалежності" залишалися відтоді зачиненими.

При цьому вузли для пересадки між лініями київської підземки М1 та М3, М2 та М3 продовжували роботу, відповідно, з лінії М1 на М2 можна було потрапити, проїхавши один перегін лінією М3 (Сирецько-Печерською), через що він, а також обидва працюючі пересадочні вузли були перевантажені.

 

 

 

Теги: #метро #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 19.12.2022
У Києві на День Святого Миколая засвітили вогні на новорічній ялинці

У Києві на День Святого Миколая засвітили вогні на новорічній ялинці

13:05 19.12.2022
Більшість котелень Києва відновили свою роботу після ранкових атак окупантів, без опалення залишаються приблизно 3% жителів столиці – Кличко

Більшість котелень Києва відновили свою роботу після ранкових атак окупантів, без опалення залишаються приблизно 3% жителів столиці – Кличко

12:42 19.12.2022
У Києві 20 грудня запрацюють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" - Кличко

У Києві 20 грудня запрацюють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" - Кличко

10:42 19.12.2022
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

08:33 19.12.2022
У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

07:17 19.12.2022
Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

07:13 19.12.2022
Сили української ППО знищили 15 із 20 ворожих дронів, які атакували Київ ранком у понеділок

Сили української ППО знищили 15 із 20 ворожих дронів, які атакували Київ ранком у понеділок

07:04 19.12.2022
У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

10:29 18.12.2022
У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

11:31 17.12.2022
"Скляний" міст у Києві відремонтували і вже відкрили для відвідувачів - мер

"Скляний" міст у Києві відремонтували і вже відкрили для відвідувачів - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Сили оборони завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів за добу, збито два гелікоптери - Генштаб ЗСУ

Окупанти випустили по Україні 28 "Шахедів" за добу, 23 з них було збито - Генштаб ЗСУ

Прем'єр-міністр Великої Британії: Доки РФ не виведе війська із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів

Зеленський закликав лідерів країн групи "Об'єднані експедиційні сили" надати озброєння Україні

ОСТАННЄ

Нардеп Янченко написала заяву про вихід із партії "Слуга народу"

ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Реальність у Києві на сьогодні – 10 годин без світла

Ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії

Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, постраждали декілька будівель – комендатура міста

Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість

До України прибув міністр оборони Болгарії

Порошенко привіз до Миколаєва мобільну котельню

Нардепи ініціюють вихід України з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА