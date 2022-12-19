Події

11:43 19.12.2022

На Харківщині взято під варту старосту села, який співпрацював з окупантами

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На Харківщині взято під варту старосту села, який співпрацював з окупантами

Слідчі поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) старості одного з місцевих сіл.

"Староста одного із сіл Куп'янського району пішов на співпрацю з російськими загарбниками та встиг побудувати собі "кар'єру". У квітні окупанти "перепризначили" його на посаду "старости", яку він обіймав до початку вересня", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Теги: #харківська_область #колаборант

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