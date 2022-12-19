Ситуація з електропостачанням на Львівщині залишається складною, одночасно отримувати електрику можуть лише 50% жителів області – голова ОВА

Станом на ранок понеділка ситуація з електропостачанням у Львівській області залишається складною, оскільки одночасно отримувати електрику можуть лише 50% жителів регіону, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Продовжують діяти дві черги погодинних вимкнень (помаранчеві і білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою)", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "зважаючи похолодання, енергетики працюють над тим, щоб сьогодні інтервали між відключеннями були меншими, тобто щоб електроенергія в кожну домівку області подавалася на довший проміжок часу".