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11:18 19.12.2022

НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розкраданні коштів Укргазбанку

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НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розкраданні коштів Укргазбанку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало клопотання щодо продовження на 12 місяців термінів розслідування у справі проти ексголови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, підозрюваного в розкраданні коштів державного Укргазбанку (Київ), що завдало шкоди на суму понад 206 млн грн.

"Мої захисники отримали інформацію про те, що детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування. За останні три тижні - це вже вдруге", - написав Кирило Шевченко у фейсбуці.

За його словами, такі дії НАБУ є підтвердженням відсутності у них доказів.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України на початку жовтня поінформували про викриття протиправної діяльності посадових осіб Укргазбанку та повідомлення про підозру п'ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких ексголова банку Кирил Шевченко, який подав у відставку з посади голови Національного банку України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів.

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - пояснили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Потім, 23 жовтня 2022 року, НАБУ оголосило в розшук уже ексголову НБУ Шевченка, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова, заступника директора департаменту роботи з корпоративними ВІП-клієнтами Олену Хмеленко.

Теги: #шевченко #набу

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