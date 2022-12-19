Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

За час повітряної тривоги вночі в понеділок, 19 грудня, у небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Наші сили оборони знищили 18 дронів", - зазначив він, повідомляє пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

Постраждалих унаслідок атаки немає. Уламки дронів пошкодили проїжджу частину в Солом'янському районі Києва та вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідують наслідки", - додав Попко.