Події

10:31 19.12.2022

Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

1 хв читати
Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

За час повітряної тривоги вночі в понеділок, 19 грудня, у небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Наші сили оборони знищили 18 дронів", - зазначив він, повідомляє пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

Постраждалих унаслідок атаки немає. Уламки дронів пошкодили проїжджу частину в Солом'янському районі Києва та вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідують наслідки", - додав Попко.

 

Теги: #знищення #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 19.12.2022
Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

08:33 19.12.2022
У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

08:19 19.12.2022
ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

08:05 19.12.2022
ППО знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області

ППО знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області

07:04 19.12.2022
У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

05:31 19.12.2022
У небі над Миколаївською областю зафіксовано іранські "Shahed"

У небі над Миколаївською областю зафіксовано іранські "Shahed"

14:34 16.12.2022
РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

08:05 14.12.2022
Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

07:52 14.12.2022
Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

13:28 13.12.2022
Українські експерти надали Ірану докази обстрілів території України іранськими дронами - спікер МЗС України

Українські експерти надали Ірану докази обстрілів території України іранськими дронами - спікер МЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 520 військовослужбовців, 1 танк і 5 артсистем

ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

Окупанти роблять усе, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни

ОСТАННЄ

У лікарнях Миколаївщини перебувають 143 жителі регіону, які постраждали від атак окупантів

Аварійні відключення е/е через ворожу атаку БПЛА застосовують у Києві та 10 областях – "Укренерго"

На Харківщині взято під варту старосту села, який співпрацював з окупантами

Кабмін призначив Єленського керівником Держетнополітики

НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розкраданні коштів Укргазбанку

Ситуація з електропостачанням на Львівщині залишається складною, одночасно отримувати електрику можуть лише 50% жителів області – голова ОВА

Запланована зустріч Путіна та Лукашенка є спробою створити інформаційні умови для нового етапу війни – ISW

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, будівля ОВА зазнала нових пошкоджень – К.Тимошенко

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 853 воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА