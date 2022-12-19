Події

08:59 19.12.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 853 воєнні злочини

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 853 воєнні злочини

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 019,1 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 019,1 га. Вилучено 26 904 вибухонебезпечні предмети, знищено – 4 577", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 853 (зокрема 6 – за минулу добу) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3435) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 359 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 4 380 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 8 осіб.

 

 

Теги: #рф #харківська_область #злочини

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