ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"
Українська протиповітряна оборона знищила 30 ворожих "шахедів", повідомляє Генеральний штаб України.
"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що загалом виявлено близько 35 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", якими в ніч із 18 на 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну.
"Як і минулого разу ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря", - пояснили у Генштабі.
Зазначається, що до знищення повітряних цілей було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.