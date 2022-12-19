ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона знищила 30 ворожих "шахедів", повідомляє Генеральний штаб України.

"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що загалом виявлено близько 35 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", якими в ніч із 18 на 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну.

"Як і минулого разу ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря", - пояснили у Генштабі.

Зазначається, що до знищення повітряних цілей було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.