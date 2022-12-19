Події

07:54 19.12.2022

ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах 13 населених пунктів

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ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах 13 населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили атаки окупантів у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Білокопитове -Сумської.

На слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь - Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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