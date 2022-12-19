Події

00:38 19.12.2022

Окупанти роблять все, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни

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Окупанти роблять все, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача в неділю розглядалася ситуація у Донецькій та Луганській області, сказав у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні Ставку. Дуже докладно розглянули ситуацію в Донецькій та Луганській областях. Бахмутський напрямок – ключовий. Місто – тримаємо, хоча окупанти роблять все, щоб там не залишилося жодної цілої стіни", - сказав він.

"Запорізька область, Херсонська, південь – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії", - наголосив президент.

Він також назвав ППО "постійним пріоритетом Ставки". "Дорогі партнери! Допоможіть нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде одним із найпотужніших кроків, що наближають закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - сказав Зеленський.

"Також на Ставці докладно обговорили кордон. Захист кордону, як з Росією, так і з Білоруссю – це теж постійний пріоритет. Готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б і до чого не схиляв Мінськ – це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України та українців", - зазначив він.

Теги: #україна #обстріли #бахмут #зеленський

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