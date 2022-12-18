Дефіцит е/е сьогодні і в понеділок очікується значним через зниження температури

В Україні дефіцит електроенергії очікується значним сьогодні і в понеділок через зниження температури відновили свою роботу всі енергоблоки, що працюють на підконтрольній території, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні та завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Наразі вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, що працюють на контрольованій території", - сказав Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю.

За його словами, існують ще обмеження щодо мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів.

"Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність 3 атомних станцій у мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерації, яка доступна нашим споживачам", - зазначив голова правління.