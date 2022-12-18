Президент Франції Еммануель Макрон привітав Аргентину з перемогою, а також відзначив гарну гру французької збірної у матчі Чемпіонату світу-2022 з футболу.

"Вітаємо Аргентину з перемогою", - написав Макрон у мікроблозі Твіттер.

Він також відзначив гарну гру французької збірної.

"Вітаємо французьку команду з її кар'єрою та войовничістю на цьому чемпіонаті світу. Ви схвилювали націю та прихильників у всьому світі", - написав президент.

Як повідомлялося, збірна Аргентини перемогла у фіналі Чемпіонату світу з футболу, який пройшов у Катарі.