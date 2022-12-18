Порошенко відправив на ремонт пошкоджений на Донбасі броньовик Shield, який врятував життя восьми українським десантникам

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") під час поїздки на Донбас відправив на ремонт пошкоджений під час бойових дій броньовик MLS Shield, який врятував життя 8 українським десантникам.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності" в неділю, в листопаді цей броньовик потрапив під обстріл РСЗВ "Град", після якого всі десантники, що перебували всередині, залишились живими.

"Уявіть собі, яка була сила вибуху ворожого снаряда "Град" і яка міцна бронекапсула Shield, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеатомобіль і дякую Богові, що вони живі", – сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в Донецькій області.