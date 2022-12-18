Події

13:19 18.12.2022

Порошенко відправив на ремонт пошкоджений на Донбасі броньовик Shield, який врятував життя восьми українським десантникам

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П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") під час поїздки на Донбас відправив на ремонт пошкоджений під час бойових дій броньовик MLS Shield, який врятував життя 8 українським десантникам.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності" в неділю, в листопаді цей броньовик потрапив під обстріл РСЗВ "Град", після якого всі десантники, що перебували всередині, залишились живими.

"Уявіть собі, яка була сила вибуху ворожого снаряда "Град" і яка міцна бронекапсула Shield, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеатомобіль і дякую Богові, що вони живі", – сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в Донецькій області.

Теги: #порошенко #техніка

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