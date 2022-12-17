Чистий відтік населення з України минулого тижня скоротився до 12 тис. – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 10 до 16 грудня залишився на рівні попереднього тижня – 243 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд збільшився на 6 тис. – до 231 тис., повідомила Держприкордонслужба в Facebook.

Таким чином, за даними відомства, цього тижня тенденція відтоку людей з країни, що посилювалася чотири тижні поспіль, трохи ослабла: чистий відтік становив 12 тис. порівняно з 18 тис. тижнем раніше і 16 тис. в попередній тиждень.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів чистий відтік з України - 4 тис. осіб, однак у два попередні тижні він був більшим – відповідно 11 тис. і 13 тис.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі скоротився зі 156 тис. людей до 153 тис. людей, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зріс зі 145 тис. до 149 тис. людей.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 8,454 млн людей, тоді як у зворотному напрямку виїхало 6,615 млн людей.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, скоротилася цього тижня зі 132 тис. до 127 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла з 524 до 643.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Уперше з 10 травня кількість українців, що виїхали з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин цього була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях. Пізніше ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом чистий відтік досяг 118 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13 грудня, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 16,332 млн людей, з них до Польщі - 8,189 млн, Росії (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщини – 1,889 млн людей, Румунії – 1,659 млн людей, Словаччини – 1,003 тис. людей, Молдови – 721,5 тис. людей, Білорусі – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 13 грудня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 8,496 млн людей.