Найближчими днями в Україні очікується різке похолодання, на дорогах ожеледиця, без опадів

Невеликий сніг очікується в Україні найближчої ночі в південно-східній частині, місцями і в центральних областях дощ, а вдень у неділю, 18 грудня, по всій Україні без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю протягом доби очікується зниження температури - вона буде в межах від 3° морозу до 2° тепла, у західних, північних та вінницьких областях 2-7° морозу, місцями до 10° морозу; у південно-східній частині вночі та вдень 2-7° тепла, у Криму 5-10° тепла.

На дорогах, крім півдня і південного сходу, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 18 грудня вночі невеликий сніг, удень без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 2-4° морозу

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час спостережень 18 грудня найвища температура була +11,5°С в 1989 р., а найнижча -21,4°з в 1946 р.

У понеділок, 19 грудня, по всій Україні без опадів. На дорогах, крім півдня і південного сходу, ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, північних та західних областях, 8-13° (у Карпатах до 16° морозу); вдень 1-6° морозу, у північній частині до 8° морозу.

У Києві 19 грудня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.