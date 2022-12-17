РФ під час вчорашньої атаки застосувала все наявне озброєння, крім Shahed-136 - Ігнат

Ворог 16 грудня не запускав територією України Shahed-136, але застосував усі інші види озброєння, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.

"Зазвичай вони (росіяни – ІФ-У) використовують все наявне озброєння. Вчора було застосовано фактично все. Не буду повторюватися, всі знають, що різні ракети різних типів наземного базування, повітряного і морського були застосовані. Крім Shahed-136. Вони були за день до цього", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу вранці.

Ігнат зазначив, що перед ударом противник вивчає все: від повітряної та космічної розвідки – до наземної, агентурної розвідки та соціальних мереж.

Також він додав, що погода ніяк не впливає на запуск ракет, а лише на можливість ворога краще бачити наслідки своїх ударів.

16 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них були знищені.

Він зазначив, що за попередніми даними, вранці з районів Каспійського і Чорного морів противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, "Калібр", Х-22) і 4 керованих авіаційних ракет (Х-59) і (Х-31П).