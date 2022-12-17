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08:21 17.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 652,5 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 652,5 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 652 млн 569 тис. 665, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 664 тис. 387 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 881 тис. 898 та 1 млн 87 тис. 398.

Індія - 44 млн 676 тис. 999 та 530 тис. 667.

Франція - 39 млн 4 тис. 649 та 161 тис. 400.

Бразилія - 35 млн 869 тис. 526 та 691 тис. 810.

Німеччина - 36 млн 980 тис. 882 та 159 тис. 884.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок суботи склав 855,7. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 324 особи, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 445, у Бразилії – 3 тис. 212, у Німеччині – 1 тис. 906.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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