У Києві повністю відновили водопостачання споживачів

Станом на ранок суботи, 17 грудня, у Києві повністю відновлено водопостачання споживачів, роботи з подачі тепла та світла тривають, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян – вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім мешканцям міста. З енергопостачанням зараз 2/3 киян", – написав він у телеграм-каналі.

Кличко наголосив, що в результаті дефіциту електроенергії продовжують використовуватися аварійні графіки відключень.

"Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити", – поінформував градоначальник.