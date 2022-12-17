Події

07:28 17.12.2022

ЗС України відбили атаки противника поблизу 10 населених пунктів на Донбасі

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ЗС України відбили атаки противника поблизу 10 населених пунктів на Донбасі

Минулої доби українські військовослужбовці відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях, завдали ударів по 7 районах дислокації окупантів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це - Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області", – повідомили Генштабі.

Зазначається, що підрозділи українських ракетних військ та артилерії минулої доби вразили п'ять районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

За інформацією Генштабу, противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

На Луганщині окупанти продовжують чинити тиск на місцевих підприємців і змушують їх перереєструвати бізнес за законодавством російської федерації.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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