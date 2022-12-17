Події

07:16 17.12.2022

За добу ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби російські окупанти випустили 98 ракет і здійснили понад 65 обстрілів із РСЗВ, також обстріли здійснювалися з інших видів озброєння, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки - Луганської.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник  обстріляв райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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