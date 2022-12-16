Депутат Київради Семенова: Метро у Києві в суботу навряд чи поїде

Депутат Київської міської ради Ксенія Семенова висловила сумнів щодо можливості запуску у суботу столичного метрополітену.

"60% киян зараз без світла, 70% без води. Метро завтра навряд чи поїде. Але буде більше автобусів за маршрутами", – написала вона у фейсбуці.

Як повідомлялося, КП "Київський метрополітен" не працює як об'єкт транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів у результаті ракетних ударів РФ у п'ятницю. Станції метро продовжують працювати як укриття.