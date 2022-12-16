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20:36 16.12.2022

Росія досі продає сталь у ЄС, санкційні лазівки має бути закрито – СЕО "Метінвесту"

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Росія досі продає сталь у ЄС, санкційні лазівки має бути закрито – СЕО "Метінвесту"

Російські підсанкційні компанії продовжують постачати металопродукцію до країн ЄС, відповідні лазівки слід закрити, заявив генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Є восьмий пакет санкцій, який був запроваджений ЄС проти Росії у жовтні та передбачав заборону на постачання сталевої продукції до ЄС. Але, на жаль, там є лазівка, яка дає дворічне відтермінування багатьом російським виробникам на імпорт російських напівфабрикатів до Євросоюзу", - сказав СЕО в інтерв'ю провідному італійському виданню Corriere della Sera, в якому йшлося про ключові питання функціонування компанії під час війни, санкції проти агресора, а також відновлення економіки України після завершення конфлікту.

За словами Риженкова, багато країн ЄС усе ще імпортують сталь із РФ. Так, найбільшими імпортерами російської сталі традиційно є компанії з Бельгії та Італії. "Я вважаю, що вони залишаться традиційними імпортерами. У Бельгії є дочірнє підприємство російського виробника сталі. Я здивувався б, якби вони не використовували цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів", - сказав СЕО.

Він зазначив, що "Метінвест" виступає за посилення санкцій щодо російської сталі. "Оскільки залишаючи цю лазівку, ви фактично ставите в невигідне становище сумлінних європейських виробників, які не хочуть спонсорувати агресію. ЄС ставить у невигідне становище своїх гравців, які хочуть підтримати Україну. Тому ми вважаємо, що було б краще, якби цю лазівку було закрито", - зазначив Риженков.

Одночасно він пояснив, що європейські імпортери напівфабрикатів, які вони купують за значно заниженими цінами, мають перевагу перед іншими виробниками ЄС, які відмовляються купувати у росіян. Отже, останні перебувають у невигідному становищі, зокрема заводи "Метінвесту" в Італії та Великій Британії.

"Росія несправедливо відбирає частки ринку у більш обачних виробників, таких як "Метінвест" та інших європейських виробників, які відмовляються купувати у росіян через небажання спонсорувати російську економіку. Сподіваюся, цю санкційну лазівку буде закрито у наступних двох пакетах", - зазначив керівник компанії.

 

Теги: #сталь #єс #санкції

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