Події

19:16 16.12.2022

Німеччина надасть Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій

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Німеччина надасть Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій

Німеччина надає Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій, що постраждали після російських атак, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"Німеччина надає Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій. Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький у присутності посла Німеччини Анки Фельдгузен підписали договір з KfW Development Bank. Кошти спрямовані на модернізацію підстанцій, і на ремонт після російських нападів", - сказано у повідомленні у твіттері.

 

 

Теги: #допомога #німеччина

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