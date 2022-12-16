Німеччина надасть Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій

Німеччина надає Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій, що постраждали після російських атак, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"Німеччина надає Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій. Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький у присутності посла Німеччини Анки Фельдгузен підписали договір з KfW Development Bank. Кошти спрямовані на модернізацію підстанцій, і на ремонт після російських нападів", - сказано у повідомленні у твіттері.