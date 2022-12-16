Події

19:13 16.12.2022

Затримано жительку Куп'янська, яка стала головним спеціалістом в окупаційній адміністрації

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Затримано жительку Куп'янська, яка стала головним спеціалістом в окупаційній адміністрації

Поліцейські під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2. ст. 111-1 КК України) 57-річній місцевій жительці.

"Місцева мешканка добровільно погодилась працювати на так звану "ВГА Купянского района". Так, у червні вона обійняла посаду "и. о. главного специалиста отдела экономического развития" у псевдоадміністрації", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрювана формувала платіжні відомості щодо виплати грошової допомоги місцевим жителям та готувала звіти для окупаційної влади.

Теги: #харківська_область #колаборант

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