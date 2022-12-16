Події

19:12 16.12.2022

Боррель про ракетні удари РФ по Україні: Це терор Кремля, воєнний злочин та варварство

1 хв читати
Боррель про ракетні удари РФ по Україні: Це терор Кремля, воєнний злочин та варварство

З огляду на останні ракетні атаки Росії по території України високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій назвав їх "терором Кремля, воєнним злочином і варварством".

Текст заяви у п'ятницю у Брюсселі поширила Зовнішня дипломатична служба ЄС. "Сьогоднішні масовані ракетні удари Росії по території України, на додаток до щоденних обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля. Ці жорстокі, нелюдські напади спрямовані на збільшення гуманітарних страждань та позбавлення українського народу, а також лікарень, служб екстреної допомоги та інших критично важливих служб електрики, опалення та води. Ці вибухи є воєнними злочинами і варварством. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", - заявив Боррель.

Він запевнив, що ЄС та його партнери "ще більше активізують зусилля щодо надання екстреної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та обслуговування електроенергії та опалення". "Український народ демонструє дивовижну силу, мужність та стійкість, протистоїть агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ними. Стільки, скільки потрібно, і тією мірою, якою це необхідно", - наголошується в заяві.

Теги: #рф #україна #єс #ракети #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 16.12.2022
Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

19:21 16.12.2022
Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

18:39 16.12.2022
Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

17:40 16.12.2022
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

16:30 16.12.2022
Австрія виділила EUR5 млн у Фонд енергетичної підтримки України

Австрія виділила EUR5 млн у Фонд енергетичної підтримки України

15:44 16.12.2022
Рада ЄС затвердила 9-й пакет санкцій проти РФ, запроваджує обмеження проти енергетичного та гірничодобувного секторів, заборонила експорт безпілотників

Рада ЄС затвердила 9-й пакет санкцій проти РФ, запроваджує обмеження проти енергетичного та гірничодобувного секторів, заборонила експорт безпілотників

15:04 16.12.2022
У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

14:34 16.12.2022
РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

14:10 16.12.2022
ЄС включить до санкційних списків санкцій 168 оборонних підприємств РФ - заступник голови ЄК

ЄС включить до санкційних списків санкцій 168 оборонних підприємств РФ - заступник голови ЄК

12:52 16.12.2022
Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер КМВА

Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

ОСТАННЄ

Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR32,5 млн кредиту на модернізацію низки високовольтних підстанцій

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

Відновлено електропостачання 55% споживачів Харкова та 85% області

Німеччина надасть Україні €32,5 млн кредиту на ремонт і модернізацію підстанцій

Затримано жительку Куп'янська, яка стала головним спеціалістом в окупаційній адміністрації

Мінкультури затвердило рекомендації щодо створення та роботи центрів культурних послуг у територіальних громадах

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

Майже 30 потягів затримуються через пошкодження енергетичної інфраструктури

Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Кличко: Електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА