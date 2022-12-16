Мінкультури затвердило рекомендації щодо створення та роботи центрів культурних послуг у територіальних громадах

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило методичні рекомендації щодо створення та організації функціонування центрів культурних послуг (ЦКП) у територіальних громадах.

"Рекомендації визначають особливості створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах та розроблені з метою сприяння оптимізації процесу створення й організації ефективної роботи центрів культурних послуг (ЦКП) як багатофункціональних закладів культури в територіальних громадах", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У документі подано алгоритм створення центру культурних послуг, який рекомендовано поділити на чотири етапи: початковий; аналітичний; організаційно-комунікаційний; організаційно-правовий та будівельний.

Надано також докладну схему покрокових дій створення центрів культурних послуг у територіальній громаді.

Зазначається, що основними принципами роботи ЦКУ має бути: безбар'єрний простір та послуги; зручні місця розташування та години роботи; сучасна архітектура та дизайн інтер'єру; багатофункціональне середовище; послуги, які легко коригуються відповідно до потреб жителів; ввічливий та кваліфікований персонал.