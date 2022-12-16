Ракетний удар знову спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми, або блекаут – "Укренерго"

У п'ятницю масований ракетний обстріл електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ призвів до втрати понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомило НЕК "Укренерго".

Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).

У зв'язку з цим НЕК, згідно з правилами ринку, повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.

Раніше про настання режиму системної аварії (blackout) повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.