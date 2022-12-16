Події

11:20 16.12.2022

Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет - спікер командування ПС ЗСУ

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Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет - спікер командування ПС ЗСУ

Станом на 11 ранку відомо про проліт над Україною вже понад 60 ракет, повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Наразі є дані про понад 60 ракет, які летіли територією України. Випущені з літаків Ту-95 - це ракети Х-535 і Х-101. Також є запуски "Калібрів" із Чорного моря. Є також запуски ракет С-300. Крім того, робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22", - розповів Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Крім того, в небі, за його словами, була помічена робота російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет типу "Кинджал", а також винищувачі Су-35 з ракетами Х-59.

"Ворог хотів розосередити увагу протиповітряної оборони. ППО спрацювала непогано. Про результати ми обов'язково повідомимо", - сказав він.

Теги: #статистика #ракети

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