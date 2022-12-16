Події

10:48 16.12.2022

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

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Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Унаслідок ракетного удару в Кривому Розі зруйновано під'їзд житлового будинку, дві людини загинули, щонайменше п'ять дістали поранень, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок. Зруйновано під'їзд. Дві людини загинули. Щонайменше п'ять поранені, серед них двоє дітей. Усі в лікарні", - написав Резніченко в телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #удар #жертви #кривий_ріг

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