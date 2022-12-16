Події

10:19 16.12.2022

Глава Міненерго повідомляє про пошкодження енергооб'єктів на сході та півдні України

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Глава Міненерго повідомляє про пошкодження енергооб'єктів на сході та півдні України

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження енергооб'єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни", – написав він у своєму Фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, обстріли тривають.

Міністр попередив, що можливе падіння обсягів генерації, вже відбуваються аварійні відключення світла.

"Тільки-но це буде можливо – енергетики будуть відновлювати енергопостачання", – запевнив він.

Теги: #енергопостачання #пошкодження #обєкти

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