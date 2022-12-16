Події

10:05 16.12.2022

"Укрзалізниця" повідомляє про знеструмлення низки залізничних ділянок, але підтверджує рух усіх потягів

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"Укрзалізниця" повідомляє про знеструмлення низки залізничних ділянок, але підтверджує рух усіх потягів

Пошкодження енергетичної інфраструктури через російський масований ракетний обстріл призвели до того, що низка залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій і Дніпропетровській областях знеструмлена, повідомляє "Укрзалізниця".

"Наразі пасажирські електропоїзди в цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами", - зазначає компанія в телеграмі.

УЗ також повідомляє про короткострокове знеструмлення по Дарниці, зазначаючи, що потяги вже їдуть, але буде кілька хвилин затримки в обох напрямках.

На Дарницькому і Центральному вокзалі в Києві посадка на всі рейси триває з підземних переходів, додає компанія.

"Знову обстріли, знову відключення електропостачання, знову переходимо на План Б. Жодного поїзду дальнього прямування не скасовуємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо", - наголосив голова правління УЗ Олександр Камишін у телеграмі.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #затримки

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