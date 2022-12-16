Події

08:02 16.12.2022

За уточненою інформацією, 14 грудня поблизу Токмака Запорізької області було знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, поранено близько 180 окупантів

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За уточненою інформацією, 14 грудня поблизу Токмака Запорізької області було знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, поранено близько 180 окупантів

За уточненою інформацією, 14 грудня, біля населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також близько 180 окупантів зазнали поранень, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил.

"У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Наголошується, що російські загарбники продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом з метою поповнення поточних втрат.

"Такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу", - сказано у зведенні.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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