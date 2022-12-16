Події

07:53 16.12.2022

Фон дер Ляєн сподівається на схвалення главами Міненерго країн ЄС стелі цін на газ

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Фон дер Ляєн сподівається на схвалення главами Міненерго країн ЄС стелі цін на газ

Міністри енергетики держав, що входять до Євросоюзу, у понеділок, як очікується, схвалять пропозицію щодо стелі цін на газ, заявила в п'ятницю глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вірю, що у понеділок міністри схвалять усі три пункти", - сказала вона на пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Фон дер Ляєн пояснила, що йдеться про ідею спільної платформи із закупівель газу, про прискорення видачі дозволів на проєкти щодо відновлюваних енергоресурсів, а також про механізм корекції газового ринку. Цей механізм якраз передбачає стелю цін на газ.

Під стелею мають на увазі вартість, після досягнення якої включається механізм корекції. Цю максимальну ціну міністрам і належить визначити.

 

 

Теги: #газ #єс #ціни #стеля

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