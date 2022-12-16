Дев'ятий пакет санкцій ЄС для РФ буде підтверджено у п'ятницю у письмовій формі

Дев'ятий пакет санкцій Європейського союзу для Росії за війну, яку вона веде проти України, буде затверджено письмово в п'ятницю.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє Чеське головування.

"Посли принципово домовилися про пакет санкцій проти Росії в рамках постійної підтримки ЄС України. Третій пакет санкцій щодо Росії, узгоджений у рамках Чеського головування, має бути підтверджений завтра письмово", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до практики ЄС, спочатку рішення, які далі мають схвалити лідери ЄС, узгоджуються на рівні послів країн-членів ЄС. Так і в цьому випадку перед тим, як лідери схвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ, вони були узгоджені послами, засідання Комітету яких проходило практично одночасно із засіданням Європейської ради.