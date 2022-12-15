Події

22:01 15.12.2022

З 5 до 13 грудня тривалість відключень на лівому березі Києва знизилася на 23,7%, правому – 25,4%

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З 5 до 13 грудня тривалість відключень на лівому березі Києва знизилася на 23,7%, правому – 25,4%

У період з 5 до 13 грудня середня тривалість відключень на лівому березі у Києві знизилася з 9 години 17 хвилин до 7 год. 05 хв. або на 23,7%, на правому – з 5 год. 59 хв. до 4 год.28 хв. або на 25,4%, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

"5 грудня в середньому у сумі на лівому відключали на 9 год. 17 хв, на правому - на 5 год. 59 хв. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно. Надалі ситуація вирівнюється, але 13 грудня лівий берег все ж у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як правий - 4:28", - написав Коваленко.

За його словами, кияни також почали отримувати оновлені паперові платіжки.

"Ми оновлюємо білінг, це величезний процес, а платіжки - це одна з частинок, яку видно клієнту. Але загалом все покликане зробити оплату простішою і зрозумілішою", - зазначив гендиректор YASNO.

Зокрема, для паперових рахунків у Києві стала більш розширеною форма для внесення актуальних показань, щоб можна було передати дані з різних типів лічильників. Також у полі із показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного/тризонного лічильника тепер зазначається за окремими зонами.

Крім того, у блоці розрахунків міститься більше інформації, наприклад, очікуване споживання та рекомендована сума до оплати. Також вказаний ЕІС-код та QR-код - для швидкої ідентифікації та зручної оплати.

"Ми хотіли максимально уникнути непорозумінь під час оновлення. Щоб оплати завжди проводилися на правильний рахунок, за коректними реквізитами, а ви розуміли, чому сума до оплати саме така, а не інша", - наголосив Коваленко.

 

 

Теги: #київ #електроенергія #відключення

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