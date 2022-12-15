У МЗС України стурбовані погіршенням здоров'я Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров'я громадянина України, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі.

"З огляду на критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відстрочення покарання Міхеїла Саакашвілі для його переведення в одну з європейських чи американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у коментарі, опублікованому на сайті української зовнішньополітичного відомства у четвер.

У МЗС також закликали владу Грузії надати доступ до Саакашвілі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Україна й надалі приділятиме особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії, зокрема й українського громадянина Міхеїла Саакашвілі, який має бути звільнений", - зазначається у повідомленні.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. Він був затриманий у Тбілісі 1 жовтня, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада 2021 року був переведений до військового шпиталю в Горі, де він припинив голодування. 12 травня Саакашвілі був переведений на обстеження та лікування до цивільної клініки "Вівамед", де перебуває дотепер.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.