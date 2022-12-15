Події

17:31 15.12.2022

Подарунок з України вибухнув у польській поліції, один правоохоронець у лікарні

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Подарунок з України вибухнув у польській поліції, один правоохоронець у лікарні

Подарунок, який польський поліцейський отримав під час нещодавнього візиту в Україну, вибухнув в управлінні поліції у Варшаві, внаслідок чого командир і цивільний службовець дістали поранень, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як повідомили в міністерстві, вибух стався в середу вранці о 7:50 ранку.

"Вибухнув один із подарунків, отриманих поліцейським під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій. Подарунок був від одного з керівників українських служб", - ідеться в повідомленні.

Командир поліції з середи перебуває в лікарні під спостереженням, тоді як цивільному співробітникові Головного управління національної поліції госпіталізація не знадобилася.

"Польська сторона запитала в української сторони відповідні роз'яснення. Справа від самого початку перебувала у віданні прокуратури та відповідних служб", - наголосили в МВС.

Теги: #вибух #польща #подарунок

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