Подарунок з України вибухнув у польській поліції, один правоохоронець у лікарні

Подарунок, який польський поліцейський отримав під час нещодавнього візиту в Україну, вибухнув в управлінні поліції у Варшаві, внаслідок чого командир і цивільний службовець дістали поранень, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як повідомили в міністерстві, вибух стався в середу вранці о 7:50 ранку.

"Вибухнув один із подарунків, отриманих поліцейським під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій. Подарунок був від одного з керівників українських служб", - ідеться в повідомленні.

Командир поліції з середи перебуває в лікарні під спостереженням, тоді як цивільному співробітникові Головного управління національної поліції госпіталізація не знадобилася.

"Польська сторона запитала в української сторони відповідні роз'яснення. Справа від самого початку перебувала у віданні прокуратури та відповідних служб", - наголосили в МВС.