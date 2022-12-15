Понад 4300 російських військових готові добровільно здатися в полон ЗСУ – речник проєкту "Хочу жити"

Понад 4300 російських військовослужбовців та мобілізованих готові добровільно здатися в полон Збройним силам України та подали відповідні звернення у межах державного проєкту України "Хочу жити", повідомив його речник Віталій Матвієнко.

"З моменту старту проєкту "Хочу жити" і нині - більше ніж 4 тис. 300 звернень. Переважно це військовослужбовці РФ або мобілізовані, які цікавляться, як здатися в полон. Або це ті, хто вже прийняв рішення здатися в полон, і ми з ними спілкуємось, виконуємо всі необхідні роботи", - розповів Матвієнко в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, з багатьма з них уже проводять усі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною. Водночас Матвієнко наголосив, що Україна гарантує повну безпеку всіх розмов, листування з потенційними військовополоненими РФ.

"Для того щоб убезпечити їх надалі, після того як їх можна обміняти на українських військовослужбовців, ми їх оформляємо як тих, яких було взято в полон під час бою. У такий спосіб це гарантує їм усі соціальні виплати", - доповнив спікер проєкту.

Державний проєкт "Хочу жити" був запущений у вересні 2022 року та покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон ЗСУ. Він передбачає Єдиний центр (сайт) і цілодобову гарячу лінію прийому звернень від військових РФ та їх сімей.