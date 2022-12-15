Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

Євросоюз може і продовжуватиме підтримувати народ України, заявила голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола.

"У 2023 році нам потрібно буде ще сильніше згуртуватися з Україною, яка розраховує на політичну, гуманітарну, військову, енергетичну та фінансову підтримку", - сказала голова ЄП у своєму традиційному виступі перед главами держав та урядів країн Євросоюзу на початку саміту ЄС, що засідає у четвер у Брюсселі.

"Не можна допустити, щоб настала втома. (...) Ми маємо виявляти ту саму стійкість, про яку ми просили українців", - вважає Мецола, чия доповідь оприлюднена Європарламентом.

Вона закликала продовжувати санкційну політику щодо РФ.

Мецола також дала високу оцінку "прогресу України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії" щодо заявки Києва на членство у Європейському Союзі.