Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Противник наполегливо намагається захопити дедалі більше територій Донецької області, цього тижня на сході України відбулося 388 бойових зіткнень, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом останнього часу противник наполегливо намагається захопити дедалі більше територій Донецької області. Поточного тижня на сході нашої країни відбулося 388 бойових зіткнень із противником", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер.

У Генштабі повідомили, що під час наступальних дій Сили оборони України просунулися до 1,5 км у районі н.п. Діброва. У районі Білогорівки ворог, не маючи успіху, здійснює спроби прориву оборони на Верхньокам'янське для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.

"Попри втрати противника в особовому складі, ворог намагається виконати завдання взяття під контроль Бахмуту", - наголосив Громов.

На запорізькому та херсонському напрямках протягом тижня відбулося три бойових зіткнення.

Загалом із 8 грудня противник завдав 41 ракетного удару, з них два удари – керованими авіаційними ракетами, 38 – зенітними керованими ракетами С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури та позиціях українських військ, застосував 32 дрони-камікадзе по об'єктах енергетики України, зокрема 15 дронів - по об'єктах цивільної інфраструктури.