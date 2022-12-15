Події

12:34 15.12.2022

Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Ворог наполегливо намагається захопити більше територій Донецької області, за тиждень відбулося 388 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Противник наполегливо намагається захопити дедалі більше територій Донецької області, цього тижня на сході України відбулося 388 бойових зіткнень, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом останнього часу противник наполегливо намагається захопити дедалі більше територій Донецької області. Поточного тижня на сході нашої країни відбулося 388 бойових зіткнень із противником", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер.

У Генштабі повідомили, що під час наступальних дій Сили оборони України просунулися до 1,5 км у районі н.п. Діброва. У районі Білогорівки ворог, не маючи успіху, здійснює спроби прориву оборони на Верхньокам'янське для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.

"Попри втрати противника в особовому складі, ворог намагається виконати завдання взяття під контроль Бахмуту", - наголосив Громов.

На запорізькому та херсонському напрямках протягом тижня відбулося три бойових зіткнення.

Загалом із 8 грудня противник завдав 41 ракетного удару, з них два удари – керованими авіаційними ракетами, 38 – зенітними керованими ракетами С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури та позиціях українських військ, застосував 32 дрони-камікадзе по об'єктах енергетики України, зокрема 15 дронів - по об'єктах цивільної інфраструктури.

Теги: #війна #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 15.12.2022
Російські війська намагаються розтягнути фронт та уникнути катастрофи - Єрмак

Російські війська намагаються розтягнути фронт та уникнути катастрофи - Єрмак

11:33 15.12.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

08:59 15.12.2022
В Україні загинули вже 447 дітей у результаті збройної агресії РФ

В Україні загинули вже 447 дітей у результаті збройної агресії РФ

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

19:47 14.12.2022
Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

12:18 14.12.2022
74% громадян ЄС схвалюють підтримку України у війні проти РФ – опитування

74% громадян ЄС схвалюють підтримку України у війні проти РФ – опитування

10:12 14.12.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 740 військових, чотири танки та сім ББМ – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 740 військових, чотири танки та сім ББМ – Генштаб ЗСУ

10:08 14.12.2022
Іран прагне обмежити дальність ракет, які планує поставити РФ, - ISW

Іран прагне обмежити дальність ракет, які планує поставити РФ, - ISW

09:58 14.12.2022
Малоймовірно, що білоруські сили нападуть на Україну, – ISW

Малоймовірно, що білоруські сили нападуть на Україну, – ISW

05:55 14.12.2022
Закликаю Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України

Закликаю Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху чотирьох потягів

Дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути покарані, за допомогою наших партнерів Україна зробить це - Резніков

Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане резервом - Маляр

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

В Україні у найближчі дві доби очікуються дощі

США передали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та станціях теплопостачання - Кличко

Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

Рух транспорту на під'їздах до пунктів пропуску через держкордон у Львівській та Волинській областях сповільнено через снігопад

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА